В Краснодаре из газовых конфорок хлынула вода

В краснодарском микрорайоне Авиагородок из газовых плит в квартирах жителей вместо пламени внезапно полилась вода. Инцидент произошел из-за грубой ошибки сантехника при подключении водонагревательной колонки в одном из домов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Необычная коммунальная авария парализовала нормальную жизнь в семи многоквартирных домах. В результате неправильных действий мастера, который перепутал газовые и водяные трубы при монтаже новой колонки, вода под давлением попала в общую газовую систему. Это привело к тому, что при попытке включить конфорку жители получали не огонь, а водяные струи.

Всего от последствий ошибки пострадали жители 517 квартир. Аварийные бригады «Краснодаргоргаза» оперативно приступили к ликвидации последствий. Им предстояло полностью осушить газопроводы, чтобы восстановить нормальную подачу газа и обеспечить безопасность. Виновному в происшествии специалисту уже назначен административный штраф.

