В Краснодаре три человека погибли после падения иномарки с паркинга

Отмечается, что в автомобиле находилось три человека — муж, жена и сын. По предварительной информации, водитель-женщина могла перепутать педали газа и тормоза.

Как пишет Baza, люди долгое время находились без сознания. Посетители ТЦ пытались оказать помощь. Также к месту ЧП прибыла бригада скорой помощи. Реанимировать водителя и пассажиров медикам не удалось. Таким образом, среди погибших оказался несовершеннолетний.

На данный момент по факту смертельного ДТП на улице Рашпилевской проводится доследственная проверка, направленная на установление всех фактов случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе завели уголовное дело на виновника ДТП, в результате которого погиб ребенок. Жертвой аварии стал мальчик в возрасте десяти лет. Помимо этого, пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок.