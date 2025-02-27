В Краснодаре вспыхнуло складское помещение

В Краснодаре горит складское помещение, которое насчитывает порядка 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное муниципальным управлением города. По нему информация о пожаре поступила сегодня утром, 27 февраля. Горит склад, который расположен в доме 2/1 по улице Стасова. Очаг пожара охватывает порядка 1,2 тыс. кв. м, то есть помещение, которые имеет размеры 30 на 40 м.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре, которые произошли в торгово-развлекательном центре Астаны. Пламя охватило двухэтажную пристройку, которая пристроена к ТРЦ. ЧП произошло на улице Туран. Информация о возможных пострадавших не поступала. Огонь охватил в общей сложности 50 кв. м, пожарным удалось оперативно справиться с пламенем.