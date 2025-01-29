В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в супермаркете

Краснодарский суд вынес приговор женщине, которая в прошлом году оставила свою маленькую дочь в супермаркете. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональная прокуратура.

В мае прошлого года в одном из краснодарских супермаркетов был найден 3-летний ребенок, который сидел в продуктовой тележке. Его родителей рядом не было. Оказалось, что 37-летняя приезжая из Твери бросила дочку и уехала в Санкт-Петербург. Злоумышленницу разыскали и отдали под суд.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев», — указали правоохранители.

Девочку передали под опеку ее тете. Сама подсудимая объяснила свой поступок тем, что рассорилась со всеми родственниками, и после этого начала скитаться по стране. Уже в Краснодаре она поняла, что не может содержать ребенка, и поэтому решила оставить его. Теперь она раскаялась и вновь хочет самостоятельно воспитывать дочку.

Ранее сообщалось о приговоре суда в отношении 76-летней российской пенсионерки. Пожилая женщина сожгла микроавтобус, который стоял рядом с военкоматом. Она сделала это по поручению мошенников, и получила 10 лет лишения свободы.