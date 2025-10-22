В Краснодаре вынесут приговор по скандальному делу о мошенничестве

Уголовное дело против кубанского предпринимателя Максима Туснина, обвиняемого в мошенничестве, приобретает черты детективного романа с возможной инверсией ролей преступника и жертвы. В преддверии оглашения приговора в Советском районном суде Краснодара изучение материалов дела выявляет системные нестыковки, ставящие под сомнение официальную версию следствия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

История началась с инвестиционного партнерства Туснина с Владимиром С., который, по данным финансовых документов, не выполнил договоренностей о вложении семи миллионов рублей в акции, направив средства на рискованные операции Forex. Несмотря на полный расчет между партнерами и уничтожение расписок, сохранившийся у Владимира С. договор-расписка с правом залога имущества Туснина неожиданно стал основой для обвинения в мошенничестве. При этом следователи проигнорировали заявление Туснина о вымогательстве 60 млн рублей, подтвержденное скриншотами переписки.

Параллельно развивался конфликт со старшим лейтенантом полиции Сергеем М., приобретшим у бизнесмена автомойку за 1,25 млн рублей. После частичной оплаты и получения бизнеса полицейский вместо окончательного расчета подал заявление о мошенничестве, использовав в суде запись, сделанную скрытым устройством — что само по себе является уголовным преступлением. Эти два дела были объединены, хотя арбитражный суд ранее признал спорные отношения гражданско-правовыми.

Судебное разбирательство выявило тревожные обстоятельства: психиатрический учет Владимира С., его фиктивную службу по контракту с последующим дезертирством, а также непринятие во внимание угроз убийством в адрес дочери Туснина со стороны супруги Владимира С. При этом ключевые доказательства защиты систематически игнорировались следствием.

Итогом становится картина не столько правосудия, сколько системы, где обвиняемый и потерпевшие могут поменяться местами. Предстоящий приговор, независимо от его содержания, вряд ли поставит точку в этом деле, но станет индикатором состояния судебной системы, способной либо восстановить справедливость, либо продемонстрировать уязвимость предпринимателей перед недобросовестными партнерами и правоохранительными злоупотреблениями.

