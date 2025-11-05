В краснодарской школе мальчику размозжило палец железной дверью

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку после тяжелого инцидента в школе № 16, где ученику травмировали палец до такой степени, что требуется его ампутация. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось в помещении школьной столовой. Железная дверь с силой захлопнулась прямо на руку малолетнего, в результате чего ребенок получил тяжелейшую травму — открытый перелом с размозжением фаланги пальца. Медики констатировали, что кость была раскрошена.

По словам самого пострадавшего, дверь перед ним хлопнула старшеклассница. После этого, как утверждает мальчик, она прокричала, что ей «ничего не будет», и скрылась с места происшествия.

В настоящее время ребенок проходит необходимое лечение в медицинском учреждении. Врачи готовят его к операции по ампутации поврежденного пальца. Следователи в рамках проверки назначают судебно-медицинскую экспертизу, чтобы официально установить степень тяжести причиненного вреда здоровью и все обстоятельства случившегося.

