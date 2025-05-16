В Краснодарском крае убитую женщину замотали в ковер и подожгли дом

В городе Усть-Лабинске произошло убийство. Там двое мужчин зарезали свою знакомую, после чего замотали труп в ковер и подожгли дом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Усть-Лабинске 41-летняя мужчина пришла в гости к мужчине в частный дом со своим 36-летним приятелем. Во время беседы мужчины поругались с женщиной, и один из них схватил нож и ударил гостью в шею. Та скончалась на месте. После этого возник план, труп замотали в ковер, после чего частный дом, где все происходило, был подожжен. Сами мужчины сбежали с места происшествия. На место возгорания приехали пожарные, которые в процессе тушения огня и обнаружили тело.

«Убийц-беглецов задержала полиция. Известно, что приятель погибшей был ранее судим за изнасилование, грабеж и разбой», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области жена 36 раз ударила ножом мужа. Разъяренная жена достала нож и начала без разбора наносить удары по своему супругу. Острие ножа в том числе коснулось сердца, брюшной полости и рук. Женщина продолжила нападение даже тогда, когда возлюбленный потерял сознание. В результате полученных травм глава семейства скончался.