В Краснодарском крае вода смыла лагерь с детьми

В Краснодарском крае во время ливня селевой поток смыл палаточный лагерь детского центра «Орленок». Дети и вожатые чудом избежали серьезных травм, но родители требуют ответа — почему поход не отменили. Об этом сообщает Lenta.ru.

В горах возле села Широкая Щель стихия едва не привела к трагедии. Несмотря на штормовое предупреждение, руководство лагеря «Комсомольский» отправило группу из 60 детей и 20 вожатых в поход. Разбив лагерь в метре от русла пересохшей реки, они оказались в ловушке, когда слабый дождь перерос в мощный ливень.

Поток воды снес вещи и снаряжение. По словам родителей, вожатые пытались эвакуировать детей, но против стихии были бессильны. К счастью, обошлось без тяжелых травм — лишь ушибы и ссадины.

Теперь родители требуют объяснений: почему поход не отменили, несмотря на прогнозы? В лагере от комментариев уклоняются, что только усиливает недовольство.

Ранее в Барнауле поток воды унес девушку во время ливня.