В Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы мазута

Зафиксирован очередной выброс нефтепродуктов, который произошел с потерпевшего аварию танкера «Волганефть-239». Он затрагивает Темрюкский район, а также Керченский пролив. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению микроблога, сегодня утром, 10 января, специалисты обследовали затопленный танкер «Волганефть-239». При этом обнаружено, что произошла очередная утечка мазута.

«Заметили пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м», — указали его авторы.

Этот выброс затрагивает берег Керченского пролива, а также Темрюкского района в Краснодарском крае. Сколько именно попало в воду мазута, пока неизвестно. Сотрудники Морспассслужбы сейчас проводят экстренные работы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку.

Ранее пресса сообщала, что с берегов Кубани уже вывезено порядка 120 тыс. тонн загрязненного грунта. Его доставляют на спецобъекты утилизации, а также на площадку временного хранения, где в круглосуточном режиме ведется работа.