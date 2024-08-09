В Красногорске неизвестный на электросамокате сбил женщину и скрылся
РЕН: в Красногорске неизвестный на электросамокате сбил женщину и скрылся
Фото: [медиасток.рф]
Неизвестный на электросамокате сбил 54-летнюю женщину и скрылся. Все произошло в подмосковном Красногорске, передает РЕН ТВ.
По информации собеседника телеканала, пострадавшую доставили в больницу. По факту происшествия начата проверка.
Личность электросамокатчика пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали пять человек.