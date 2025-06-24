В Красногорске украинский беспилотник попал в жилой дом: загорелась квартира

В ночь на 24 июня украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Московскую область. Дрон попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске.

В результате загорелась квартира, расположенная на 17- этаже. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, охватившим площадью 20 кв. метров. Один человек пострадал — 34-летний мужчина. Он находится в больнице с осколочными ранами руки и ноги.Его жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина — в связи с острой реакцией на стресс.

Около 100 человек, в том числе 30 детей, пожарные вывели из здания.

На месте находится глава муниципалитета, чтобы оказать оперативную помощь.

Еще один беспилотник был ранее сегодня сбит над Волоколамским городским округом. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что за день 6 июня и на протяжении ночи на 7 июня над Московской областью было перехвачено девять беспилотников противника.