В Красногорске загорелся дом рядом с усадьбой Филиппа Киркорова

В Красногорске, неподалеку от особняка Филиппа Киркорова, вспыхнул пожар. Об этом свидетельствуют очевидцы. Огонь распространился на значительную часть строения, из окон вырывается плотный черный дым. Существует вероятность, что пламя может перекинуться на владения Киркорова, сообщил телеграм-канал Mash.

Общая площадь поместья поп-звезды, расположенного на берегу Живописной бухты Москвы-реки, составляет свыше гектара. Артист приобрел этот дом в 2017 году. Его примерная рыночная цена оценивается в $12 млн. В момент происшествия в доме Филиппа Киркорова никого не было, и никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автовоз и восемь машин сгорели после столкновения с бетоновозом в ЕАО.