В Красноярске арестовали подростка за попытку поджога релейных шкафов за $700

В Красноярске был взят под стражу 17-летний учащийся колледжа, который за деньги взялся сжечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири в своем телеграм-канале.

Подросток получил в мессенджере от неизвестного предложение совершить теракт. Парень должен был поджечь релейные шкафы на железной дороге, за это ему предложили $700. Он согласился и ночью 28 попытался выполнить заказ с помощью горючей смеси, которая была изготовлена по рецепту заказчика. Горючие вещества так и не загорелись, а сам злоумышленник был задержан.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — указал микроблог.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте, и судья отправил обвиняемого в следственный изолятор. Ему грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала террориста, готовившего атаку на военного в Ростове. Задержанный снял квартиру по заданию украинского куратора и вел наблюдение за местом жительства военнослужащего, чтобы совершить убийство с использованием самодельной бомбы. У него изъяли взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для секретной связи с куратором и видеокамеру для наблюдения.