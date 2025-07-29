В Ростове-на-Дону предотвратили теракт против военного

В Ростове-на-Дону Федеральная служба безопасности предотвратила планировавшийся теракт, целью которого был высокопоставленный офицер Министерства обороны РФ. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, задержан гражданин одной из центральноазиатских стран, завербованный украинскими спецслужбами.

В ФСБ уточнили, что задержанный, 1982 года рождения, по заданию украинских спецслужб готовил теракт в Ростове-на-Дону против высокопоставленного военнослужащего.

По информации ФСБ, он был завербован сотрудником спецслужб Украины через своего знакомого, придерживающегося идей международных террористических организаций. Прибыв в Ростов-на-Дону по указанию куратора, он снял квартиру и вел наблюдение за местом жительства военнослужащего, чтобы совершить убийство с использованием самодельной бомбы.

У него изъяли взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для секретной связи с куратором и видеокамеру для наблюдения. В ЦОС добавили, что задержанный дает признательные показания.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье на поджегших лес подростков завели дело о теракте.