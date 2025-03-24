В центре Москвы загорелся элитный жилой комплекс

В самом сердце Москвы полыхает элитный жилой комплекс «Роза Росса». Огонь полностью охватил кровлю здания. Средняя цена жилья там составляет около 67 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Огромные клубы черного дыма заметны на большом расстоянии. По словам свидетелей, возгорание произошло на крыше жилого комплекса. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, очагом возгорания стал пентхаус на верхнем этаже, чья стоимость оценивается более чем в 1 млрд руб. Перед пожаром в элитном ЖК «Роза Росса» на крыше проводили сварочные работы. Огонь охватил уже 100 кв. м.

Указанный дом находится по адресу: улица Зубовская, дом 7. Архитектором проекта является известный итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони, пишет Mash.

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