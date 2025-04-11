В Красноярске силовики накрыли овощебазу миллионера Гасанова

С территории предприятия АХВ, расположенного на Северном шоссе, были задержаны и вывезены 20 иностранных рабочих. Впоследствии шестеро из них были направлены для постановки на воинский учет, а трое будут депортированы из страны из-за выявленных нарушений миграционного законодательства.

Гасанов владеет несколькими коммерческими структурами. Компания АХВ-ТРАНС является одной из самых крупных транспортных организаций в Красноярском крае.

Сам бизнесмен использует автомобиль марки Rolls-Royce, оснащенный одним из самых престижных номерных знаков в регионе. В его кортеже также присутствовал служебный автомобиль «Волга», принадлежавший бывшему губернатору Лебедю.

Ранее о правилах пребывания, постановки на учет и аренды помещения для мигрантов рассказали в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».