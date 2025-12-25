В Красноярске задержали молодых людей, снимавших провокационные видео с участием уязвимых граждан

В Красноярске сотрудники полиции задержали группу молодых людей, ведущих блогерскую деятельность, за создание и публикацию видеоконтента, содержащего акты издевательств над детьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России.

Как уточнили в ведомстве, материалы были выявлены в ходе постоянного мониторинга интернет-пространства. На опубликованных видео зафиксировано, как молодые люди намеренно нарушают общественный порядок: они провоцируют конфликтные ситуации и демонстрируют откровенно агрессивное поведение в отношении несовершеннолетних и инвалидов, очевидно, ради привлечения внимания аудитории и набора просмотров.

В отношении всех участников съемок были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Данные правонарушения влекут за собой наказание в виде штрафа или административного ареста. Расследование инцидента продолжается, не исключено, что действия блогеров могут быть переквалифицированы и по более строгим статьям, если в них будут обнаружены признаки более серьезных правонарушений, направленных против человеческого достоинства.