В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка

В Красноярском крае бродячая собака напала на ребенка и искусала ему лицо, сообщает ГСУСК по региону.

Инцидент произошел днем 18 марта. В этот день ребенок после уроков вышел с территории школы и пошел домой.

По данным ведомства, собака напала на мальчика в 15 метрах от ограждения. Животное искусало ему лицо, оставила след в области правого глаза. Ребенок был госпитализирован в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П. Г. Макарова. Там ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента по части 1 статье 293 УК РФ (халатность). Сотрудники дадут правовую оценку работе чиновников Канского района Красноярска, которые ответственны за отлов и содержание безнадзорных животных.

16 февраля инцидент с бродячими собаками и местным жителем произошел в Братске. Там стая собак напал на него, в результате чего мужчину пришлось госпитализировать.

В апреле 2022 года трагический инцидент произошел в Сочи. Там собаки напали на 12-летнюю девочки, в результате чего ребенок погиб.

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