Вертолет МЧС прибыл на место ЧП с горняками в Приамурье

Вертолет Ми-8 МЧС РФ прибыл на место чрезвычайного происшествия в Амурской области, сообщила пресс-служба ведомства. Там на руднике «Пионер» под завалами находятся 13 человек.

Ранее на руднике произошло обрушение горных пород. На нем работали сотрудники компании «Покровский рудник», которая вскоре подтвердила, что люди не имеют возможности выбраться.

Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России. На нем находились 13 спасателей и специальное оборудование.

Следственный комитет по Амурской области проверяет инцидент, в результате которого была обрушена шахта. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на месте ЧП работает прокурор Зейского округа. Губернатор региона Василий Орлов ЧП на шахте взял под личный контроль.

В пресс-службе МЧС отметили, что специалисты использовали специальную подземную технику и погрузочные машины для расчистки транспортного уклона. Отмечается, что работы не останавливаются ни на минуту.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке проводится поисково-спасательные операция в связи со схождением лавины на туристическую группу. Два человека после ЧП пропали.