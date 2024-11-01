В Красноярском крае мать заставила своего сына выпить средство для чистки

Жительница района Манский в Красноярском крае, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Как стало известно, женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и начала скандалить с мальчиком. В какой-то момент она схватила кочергу и нанесла удар по голове ребенка.

После этого она налила в кружку очищающее средство и заставила сына его выпить, а затем легла спать. Вернувшийся с работы отец в экстренном порядке вызвал скорую.

Мальчика немедленно доставили в реанимацию, где у него были диагностированы ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и рана на затылке. Женщина была задержана в июле.

Она не признает своей вины, утверждая, что не хотела причинить вреда сыну, а намеревалась лишь его наказать. Сейчас мальчик ходит в школу и готовится к очередной операции. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. В семье воспитываются четверо детей.

Ранее сообщалось, что мужчина швырнул об пол месячного ребенка в Белгородской области. По данным источника, инцидент произошел из-за конфликта 22-летней матери ребенка с 36-летним сожителем.