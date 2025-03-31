В Красноярском крае похищали девушек для проституции на протяжении семи лет

В Красноярском крае завершили расследование в отношении масштабной преступной группировки, действовавшей с 2018 года и занимающейся похищением одиноких девушек с целью принуждения их к занятиям проституцией. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Группировка, которая начала свою деятельность изначально из пяти участников, к 2020 году «пополнила» свои ряды до 40 человек. Ее структура была четко организована — во главе стоял лидер, которому подчинялись бухгалтер, «кадровик», офис-менеджеры и охранники. Последние отвечали за отправку похищенных девушек в квартиры, массажные салоны и загородные дома для оказания интимных услуг.

Следствие установило, что преступники целенаправленно выслеживали одиноких девушек или тех, кто проживал в неблагополучных условиях, после чего принуждали их к сексуальной эксплуатации. Девушки подвергались жестоким наказаниям, включая избиения и унижения, за отказ выполнять требования, а также за нарушения правил (побег или употребление алкоголя и наркотиков).

В настоящее время в отношении организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений. Участникам группировки может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар занялся проституцией.