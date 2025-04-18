В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов: 14 т дизтоплива попало на землю

ДТП в Красноярском крае привело к тому, что опрокинулся бензовоз. Из него вытекло 14 т дизельного топлива. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. ЧП произошло в Ермаковском районе Красноярского края. Там бензовоз, который перевозил 24 т дизельного топлива, опрокинулся после ДТП.

«Инспекторы незамедлительно выехали на место происшествия. Разлив нефтепродуктов подтвердился, на рельеф местности попало 14 тонн дизельного топлива», — указали журналистам.

По оценкам экспертов, общая площадь загрязнения составила 71 кв. м. Специалисты Росприроднадзора уже взяли образцы почвы для анализа.

Ранее стало известно, что россияне во время отдыха в ОАЭ стали жаловаться на черную воду на пляже пятизвездочного отеля. Из-за разлива мазута туристы столкнулись с непригодной для купания водой, плохим запахом и грязью.