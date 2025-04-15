Российские туристы ужаснулись черной воде на пляже дорогого отеля в ОАЭ

Россиянка Эльвира пообщалась с журналистами и рассказала, что остановилась в пятизвездочном комплексе Al Bahar Hotel & Resort. Пляж около отеля закрыли, не дав искупаться туристам. При этом в день прилета пляж работал, а вода была кристально чистой. На следующее утро заметили сгустки мазута.

«...мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом. Черная вода вдоль берега – это все загрязнения. У нас номер на восьмом этаже с видом на море, даже тут запах есть», – разочаровано рассказала россиянка.

По ее словам, представители отеля не дают трансфер до чистых пляжей, а турагенство также не может решить вопрос. Каждый день отдыхающим обещают почистить пляж, но этого не происходит.

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