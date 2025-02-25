В Красноярском крае студентка родила ребенка в туалете общежития и выкинула его в мусор

В Канске 17-летняя студентка самостоятельно родила ребенка в туалете, после чего выбросила его в мусор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

В одном из студенческих общежитий в Канске была сделана страшная находка. Там в мусоре обнаружили мертвое тело новорожденного ребенка.

«По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа, находясь на 37-й неделе беременности, самостоятельно в туалете общежития родила ребенка, поместила его в пакет и выбросила в мусор», — указали журналистам.

Теперь телом занимаются криминалисты. Судебно-медицинской экспертизе предстоит выяснить, был ли малыш мертв в момент рождения, либо его смерть стала результатом действий студентки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отправится под суд иностранец за убийство более чем 30-летней давности. Мужчина в 1993 году расправился со своей сожительницей, после чего скрылся. Правосудие настигло его после повторной дактилоскопической экспертизы, которая и установила его причастность к преступлению.