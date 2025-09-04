В Красном Селе мужчина метал бутылки в прохожих и пробил голову ребенку

В Красносельском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устраивавшего опасные развлечения, бросая бутылки в людей на улице. В результате его действий пострадал несовершеннолетний, сообщила «Фонтанка.ру».

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 4 сентября, 2 сентября в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила о неизвестном, бросавшем бутылки из окна дома номер 10, корпус 1 по Кингисеппскому шоссе, находящегося в Красном Селе. Днем позже из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации шестилетнего мальчика с травмой головы.

Мать ребенка рассказала, что травму он получил из-за бутылки, выброшенной из окна. После оказания необходимой медицинской помощи мальчика в стабильном состоянии отправили домой для продолжения лечения.

3 сентября в 13:30 сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире указанного дома. Им оказался 34-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

