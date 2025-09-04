В Петербурге водитель напал на учителя с бейсбольной битой

В Санкт-Петербурге в результате дорожного происшествия пострадал 41-летний школьный учитель, получивший удар битой по голове. Информацию об инциденте предоставила «Фонтанка.ру».

Согласно данным источника, 2 сентября утром в правоохранительные органы обратился преподаватель из школы в Петергофе. Он сообщил о нападении возле жилого дома со стороны автомобилиста, который нанес ему несколько ударов бейсбольной битой, повредил его мотоцикл и скрылся с места происшествия. Учитель задокументировал полученные травмы и подал заявление в полицию.

