Пресс-секретарь президента России охарактеризовал инцидент как продолжение линии энергетического терроризма, в котором обвиняет Киев. По его словам, эти действия подрывают стабильность энергетической инфраструктуры и угрожают потребителям в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно заявлению Минобороны России, ВСУ использовали девять беспилотников для атаки на объект, обеспечивающий работу газопровода «Турецкий поток». Все дроны были уничтожены, однако обломки одного из них повредили здание и часть оборудования. Пострадавших не оказалось, а сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия, восстановив штатную работу станции.

Кремль связывает эти действия с диверсиями на «Северном потоке», утверждая, что конечными бенефициарами и главными заинтересованными лицами таких атак выступают США. Пресс-секретарь подчеркнул, что американская сторона увеличивает поставки сжиженного газа на европейские рынки по завышенным ценам, что делает подобные инциденты выгодными для Вашингтона.

Российская сторона уверяет, что сделает все возможное для обеспечения бесперебойной работы ключевых энергетических объектов, несмотря на действия Киева и их возможных западных кураторов.

Ранее стало известно о том, что премьер Словакии пригласил Зеленского встретиться после остановки Киевом транзита российского газа.