В Кремле объяснили отмену парада в День ВМФ России

В 2025 году традиционный парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге не состоится по соображениям безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщили в городском комитете по транспорту, в Петербурге отменен не только военно-морской парад, но и праздничный салют. Кроме того, в этот день запрещено прохождение колонн водных судов по Неве, а также введены ограничения на движение маломерных судов в центральной акватории реки.

Ограничительные меры, введенные по решению антитеррористической комиссии и оперативного штаба Санкт-Петербурга, действуют с 7 мая и сохранятся до конца навигационного сезона.

Как ранее отмечала «Фонтанка, подготовка к празднованию Дня ВМФ, который в этом году выпал на 27 июля, была прекращена еще в начале месяца.

Несмотря на отмену парада, празднование Дня ВМФ не осталось без внимания руководства страны. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство, где принял участие в торжественных мероприятиях.