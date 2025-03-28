По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине происходит преобразование запрещенной в РФ и признанной террористической организации «Азов»* в дивизию. Он выразил опасения, что развитие ситуации может выйти из-под контроля, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что подобные «Азову» националистические формирования набирают все больший вес и оказывают значительное влияние. Наблюдается тенденция к росту, о чем свидетельствует трансформация бригады «Азов» в дивизию. В заключение он отметил, что происходящие процессы указывают на риск утраты контроля над ситуацией.

Ранее сообщалось, что украинские боевики угрожали отрезать пальцы жителям курских сел.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.