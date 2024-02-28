В Кремле заверили, что спецслужбы делают все необходимое для безопасности Владимира Путина
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Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал заявления американских СМИ о том, что местоположение российского лидера отслеживается через смартфоны людей из его окружения.
Песков сказал, что в Кремле ничего неизвестно о таких попытках, при этом он напомнил, что любой смартфон с любой операционной системой прозрачен для слежки.
Ранее издание Wired рассказало, что фирма PlanetRisk следила за перемещениями Владимира Путина по указанию ЦРУ.