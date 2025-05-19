В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли марихуану

Предполагается, что водитель микроавтобуса, попавшего в аварию в Калмыкии, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Предварительные результаты анализов указывают на наличие в его организме марихуаны, сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно информации из источников, медицинское обследование 40-летнего Виталия К., который, предположительно, заснул за рулем микроавтобуса, выявило следы марихуаны. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении с ушибом груди и лицевыми ссадинами.

Пока не установлено, употреблял ли Виталий наркотические вещества непосредственно перед рейсом, поскольку следы марихуаны могут сохраняться в организме в течение месяца.

ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Волгоград — Астрахань, произошло на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной версии, водитель автобуса уснул и потерял контроль над транспортом, а после выехал на полосу встречного движения.

Фура, двигавшаяся навстречу, попыталась избежать столкновения, однако это не удалось. В результате аварии погибли 7 человек, 11 получили ранения, а сам водитель микроавтобуса отделался легкими повреждениями. Очевидцы утверждают, что он проснулся только от сильного удара и поинтересовался у пассажиров о произошедшем.

Позже стало известно, что число пострадавших в ДТП, произошедшем в Юстинском районе Калмыкии, увеличилось до 12. Следственным управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудницу ППС Белгорода и ее бывшего коллегу задержали с 6 кг наркотиков.