Сотрудницу ППС Белгорода и ее бывшего коллегу задержали с 6 килограммами наркотиков

Сотрудницу патрульно-постовой службы Белгорода и её бывшего коллегу задержали с крупной партией наркотиков — более шести килограммов. Об этом сообщает BAZA. По данным следствия, днем женщина работала в полиции, а по вечерам занималась распространением наркотиков — мефедрона и «солей».

По информации, полученной из источника, 14 мая вечером на трассе М-2 был остановлен автомобиль, в котором находились Диана К., 31-летняя сотрудница патрульно-постовой службы, и Антон З., 30-летний бывший сотрудник патрульно-постовой службы.

В ходе осмотра транспортного средства сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ выявили в корпусе сабвуфера шесть крупных полимерных пакетов и один пакет меньшего размера. Общий вес обнаруженных веществ составил 6 килограммов.

«Свертки были направлены на экспертизу, которая показала, что внутри находятся наркотики: соль и мефедрон. По версии следствия, Антон и Диана везли эти наркотики для продажи», — приводится в публикации.

В отношении Антона и Дианы 15 мая было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на производство и распространение наркотических средств». Оба были задержаны. Кроме того, в отношении Антона было составлено административное правонарушение за употребление наркотиков.

В полицейском ведомстве также провели внутреннее расследование и отстранили Диану от службы за действия, которые бросают тень на репутацию сотрудника МВД.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят жителя столицы за производство и хранение более 115 кг наркотиков.