В Крыму четвертый раз за сутки объявлена ракетная опасность
«Внимание всем! Воздушная тревога!»: в Севастополе объявили ракетную опасность
Фото: [flickr.com]
В Республике Крым в четвертый раз за день объявили о ракетной угрозе, а в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в 23:39 по московскому времени в приложении МЧС России.
«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — приводится в публикации.
Об опасности атаки с воздуха пишет в своем телеграм-канале и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 23.39 мск.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по брянскому аэропорту, начался сильный пожар.