В Крыму количество выявленных коррупционных преступлений увеличилось почти на треть

По словам главы ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева, в уходящем году в Республике Крым число выявленных коррупционных преступлений увеличилось почти на треть. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что со времени образования следкома в республике к уголовной ответственности привлечены сотни чиновников различного уровня.

По мнению эксперта, с января по ноябрь этого года возбуждено почти 420 дел, также в суд направлено около 250 уголовных дел, это наполовину больше, чем в 2023-м. Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам коррупционной направленности составила более 256 млн рублей, возмещено свыше 225 млн рублей, а также наложен арест на сумму свыше 190 млн рублей.

Он уточнил, что это взятки и мошенничества с использованием должностей в образовании, здравоохранении, ЖКХ и особенно земельной сфере.

Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье зарегистрировано почти 65 тысяч преступлений.