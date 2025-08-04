В Крыму отметили оперативную реакцию по недопущению нашествия саранчи

Крыму удалось избежать масштабного вторжения саранчи, которая уже нанесла серьезный урон сельхозугодьям соседней Запорожской области. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, угроза была нейтрализована на самой ранней стадии. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что, хотя отдельные особи опасного вредителя были зафиксированы, оперативные действия аграриев и специалистов Россельхозцентра позволили быстро выявить очаги и применить необходимые меры защиты. Благодаря слаженной работе удалось предотвратить взрывной рост популяции саранчи и массовое поражение полей, подобное разрушительным нашествиям прошлых лет. Это спасло урожай от опустошения.

Несмотря на успех, Кратюк подчеркнул, что расслабляться нельзя: данный вид насекомых крайне опасен и способен к стремительному распространению. Для предотвращения будущих угроз необходим постоянный мониторинг и поддержание высокой готовности к оперативному реагированию.

Ранее он раскрыл влияние холодной весны и жары на урожай в Крыму.