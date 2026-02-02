В Крыму произошло мощное землетрясение

На территории Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщило РИА Новости Крым со ссылкой на Евразийский сейсмический центр.

Отмечается, что очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, на расстоянии примерно 80 км от города Керчь и 36 км от поселка Щелкино.

По некоторым данным, толчки ощутили жители Донбасса и новых российских регионов, расположенных у побережья Азовского моря. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Магнитуда 5,1 по шкале Рихтера характеризует количество высвобожденной энергии в очаге землетрясения. По таким оценкам оно считается умеренно сильным. Толчки обычно ощущаются практически всеми людьми вблизи эпицентра.

В зонах с высокой сейсмической опасностью такое землетрясение способно нанести незначительные повреждения старым или непрочным зданиям, но современные сейсмостойкие конструкции, как правило, его хорошо переносят.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области вблизи поселка зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9.