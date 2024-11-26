В Крыму считают решение суда по энергоблокаде полуострова восстановлением справедливости

По словам члена Общественной палаты Республики Крым Юрия Штурцева, признание за крымчанами права взыскать с Киева ущерб от энергетической блокады является восстановлением социальной справедливости. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что в первую очередь подобным решением был установлен именно факт самого нарушения прав жителей Крыма.

Напомним, что Верховный суд Крыма в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты республики по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергоблокады со стороны Украины. В пользу жителей полуострова с Киева планируется взыскать около 3,5 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Белик заявил, что Россия преобразила Крым и Севастополь за 10 лет.