Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что за годы присоединения Крыма к России была проделана большая работа. Регион процветает и может похвастаться налаженными сферами, чего никогда не смогла бы добиться Украина. Об этом парламентарий заявил в беседе с RT .

Так депутат прокомментировал законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он считает это введение положительным, ведь за 10 лет полуостров и Севастополь стали привлекательными местами для жизни и отдыха. На местности преодолели энергетические, продовольственные и водные блокады, помогли многим людям жить в нормальных условиях.

«Мы сделали Севастополь и Крым процветающими регионами. Благодаря поддержке президента, реализовано огромного количество социальных проектов, инфраструктурных проектов, федеральных целевых программ», — отметил депутат.

18 марта — дата почти сакральная. В этот день полуостров вернулся домой, в родную гавань, празднуется десятилетие «Русской весны», люди уже за долгие годы смогли оценить перемены при России.

Напомним, что Крым присоединился к России в результате референдума. Большинство жителей полуострова были согласны с переменами и тем, что территория отойдет РФ.

Ранее сообщалось, что россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае.