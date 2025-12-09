В Крыму участница СВО месяц пробыла взаперти и обвинила сослуживца в избиении

В Крыму участница специальной военной операции (СВО) оказалась в домашнем заточении на месяц после жестокого избиения, которое, по ее словам, устроил сослуживец. Женщина получила множественные травмы, включая 12 сломанных ребер, но обидчик не давал ей вызвать помощь и прерывал контакты с внешним миром.

В разговоре с «Газетой.Ru» россиянка сообщила, что, несмотря на возбуждение уголовного дела по ее обращению в Госдуму, ее бывший возлюбленный уже год остается на свободе и обвинение ему до сих пор не предъявлено.

По словам женщины, она познакомилась с военным осенью 2024 года в Симферополе, когда оформляла документы по ранению. Мужчина, представившийся сотрудником ФСБ и ветераном боевых действий, пообещал помочь. Однако отношения быстро переросли в тотальный контроль, а после ее переезда к военному ситуация стала угрожающей.

«У него постоянно менялось настроение, как-то он сидел задумчивый, а на вопрос, что с тобой, говорит: “Я хочу тебе горло перерезать”», — вспоминает пострадавшая.

Кульминацией стал инцидент 30 декабря 2024 года, когда мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. В результате женщина получила 12 переломов ребер, одно из которых едва не пробило легкое, а также многочисленные ушибы и выбитый зуб. Несмотря на тяжелейшее состояние, агрессор продержал ее в изоляции целый месяц, запрещая звонить в скорую и общаться с родными, в том числе с сыном.

Только после официального обращения в Госдуму было возбуждено уголовное дело. Однако, как отмечает участница СВО, реального продвижения в расследовании и привлечения виновного к ответственности она до сих пор не видит.

