В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 31-летнего жителя Ялты за передачу информации о российской военной технике, находящейся на территории Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранителей, задержанный действовал по указаниям куратора из украинской военной разведки.

По версии следствия, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. Согласно материалам дела, он заявили о готовности предоставлять фото- и видеоматериалы о перемещениях российской армии на полуострове.

В ходе сотрудничества с украинской стороной задержанный передавал ценные сведения о расположении и передвижении российской военной техники. При этом он действовал инициативно, а также выполняя задания, полученные от своего куратора.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также штраф до 1 млн рублей.

Киевский районный суд Симферополя принял решение заключить задержанного под стражу. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) полиция задержала двух иностранцев с оружием и шпионским набором.