В Кургане родители посредством «шпиона» с микрофоном вскрыли садизм в детском саду

Отмечается, что однажды одна из мам заметила на своем трехлетнем сыне синяки на пятках и разбитую губу. При этом ребенок плохо спал и рыдал каждый раз, когда приходил в группу. После этого она решила сама выяснить, в чем дело, и надела на мальчика часы с микрофоном.

Добавляется, что воспитатели открыто говорят, что из детей им почти никто не нравится, а малыши — «дикари». При этом замечали подозрительное и родители других детей из сада.

Поясняется, что в ясли ходят не более 15 детей, с ними не гуляют, поскольку у учреждения отсутствует территория, а помещение арендуется в административном здании. Тем не менее малышей принимают без договора и медицинских карт, лишь бы платили 15 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в детском саду ХМАО малышей заставляют спать на заплесневелых матрасах.