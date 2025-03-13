В курганской колонии нашли затопленное бомбоубежище

В Курганской исправительной колонии № 2 предписано восстановить защитное сооружение, затопленное еще в 1987 году. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией в правоохранительных органах.

В ходе инспекции в колонии, расположенной в микрорайоне Просвет, выявлены нарушения в состоянии бомбоубежища, рассчитанного на 300 человек.

Подвальное помещение, предназначенное для защиты, наполовину заполнено водой и находится в таком состоянии более трех десятилетий. Администрации учреждения предписано провести работы по гидроизоляции.

Данные подтверждаются материалами судебного разбирательства. Прокуратура подала административный иск, в результате которого руководство УФСИН и колонии было вызвано в суд. В иске указывалось на ненадлежащее состояние защитного сооружения, находящегося на балансе колонии.

В судебных документах отмечается, что объект гражданской обороны фактически затоплен и не поддерживается в готовности к использованию. В материалах дела также упоминается, что помещение находится под водой с 1987 года.

Ранее сообщалось, что директор ФСИН России провел заседание коллегии по итогам работы ведомства.