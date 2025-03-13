Во ФСИН России подвели итоги работы за 2024 год

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) подвела итоги работы ведомства за 2024 год, расширенное заседание коллегии провел директор ФСИН России, генерал внутренней службы страны Аркадий Гостев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие министр юстиции России Константин Чуйченко, начальник Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Татьяна Локаткина; Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и многие другие.

«ФСИН России неоднократно доказывала свою готовность мобилизоваться для решения важнейших государственных задач. Это особенно проявилось в условиях специальной военной операции — службой были предприняты беспрецедентные усилия, направленные на значительное укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществление обеспечительных мер реализации правосудия и повышения обороноспособности страны», — сказал Константин Чуйченко.

Аркадий Гостев в рамках заседания сообщил, что ведомство проводит различные мероприятия, направленные на оказание содействия Вооруженным Силам страны для достижения целей специальной военной операции. В том числе, передает средства защиты, обмундирование, беспилотную технику и другие вещи, на эти цели направили 453 млн рублей. Кроме того, 16,2 тыс. осужденных помогли изготовить вещи, элементы экипировки и металлоизделия более чем на 7,45 млрд рублей. В рамках взаимодействия с госфондом «Защитники Отечества» на службу приняли 125 ветеранов, на обучение в ведомственные ВУЗы был зачислен 61 человек.

В рамках мероприятия также подчеркнули, что в стране снизилось число следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения на 59%. При этом размер санитарной площади был увеличен до 5,5 кв. м. В соответствие законодательству страны удалось привести 82% следственных изоляторов и почти 78% исправительных учреждений. Кроме того, в России реализуют проект по созданию учреждения объединенного типа.

Гостев также отметил, что уровень повторной преступности среди осужденных, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций, снизился на 8%. Кроме того, он указал на эффективность института исправительных центров и принудительных работ. По его словам, в России зафиксировали рост среднемесячной заработной платы осужденных на 40,5%, которая составляет более 34 тыс. рублей, увеличение погашенных исковых требований, обращение в доход государства более 1,671 млрд рублей.

Помимо этого, в 2024 года реализация пенитенциарной и исполнительной пробаций позволила оказать поддержку более 32,7 тыс. осужденным и снизить уровень повторной преступности среди тех, к кому применялась исполнительная пробация.

В ходе мероприятия участники также обсудили техническое оснащение исправительных колоний и следственных изоляторов, результаты межгосударственной оперативно–профилактической операции «Розыск», соблюдение прав и свобод человека, психологическую помощь и другие аспекты.

«Функционирование уголовно-исполнительной системы в текущем году будет осуществляться в не менее сложных условиях, которые потребуют от всех нас организованности, соблюдения дисциплины и законности, сплочения и объединения усилий для достижения целей специальной военной операции и завоевания Победы», — заключил Гостев.

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