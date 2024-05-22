В Курганской области пожарный извещатель спас женщину, заснувшую с сигаретой

В селе Вилкино Курганской области 55-летняя женщина выжила при пожаре благодаря пожарному извещателю, сообщили в МЧС России.

Дама заснула с непотушенной сигаретой. Разбудил ее резкий звук пожарного извещателя. Женщина успела выскочить на веранду, где ее в дыму обнаружили пожарные МЧС и вывели наружу.

Теперь любительнице курить в постели придется искать новое жилище, но все могло закончиться более трагично.

От дома остался обугленный остов. Тушением пожара занимались шесть спасателей и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном СНТ причиной крупного пожара едва не стал загоревшийся автомобиль.