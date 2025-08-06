В Курортном районе Петербурга вспыхнул пожар на площади 120 кв. м

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар — на территории заброшенного здания загорелись покрышки и мусор. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

В поселке Лисий Нос Курортного района Санкт-Петербурга вечером 6 августа вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил мусор и старые покрышки на территории неэксплуатируемого двухэтажного здания. На место сразу выехали 17 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Возгорание произошло на Приморском шоссе. Информация о ЧП поступила в МЧС около 18:00. К счастью, пострадавших нет — здание было пустым.

Прокуратура уже начала проверку, чтобы установить точные причины пожара. Вероятно, возгорание могло возникнуть из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

Ранее кемеровский рынок «Колос» с 70 людьми охватил крупный пожар.