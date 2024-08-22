В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

В Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Модульные укрытия будут установлены в местах массового скопления людей. Планируется оснастить защитными сооружениями 60 остановочных павильонов.

В ближайшее время укрытия установят в Железногорске и Курчатове. Прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах региона.

В последние недели в Курской области ежедневно объявляется ракетная опасность.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы иностранными журналистами в Курской области.