В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия
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В Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Модульные укрытия будут установлены в местах массового скопления людей. Планируется оснастить защитными сооружениями 60 остановочных павильонов.
В ближайшее время укрытия установят в Железногорске и Курчатове. Прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах региона.
В последние недели в Курской области ежедневно объявляется ракетная опасность.
Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы иностранными журналистами в Курской области.