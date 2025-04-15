В Курске пострадали 24 дома после атаки дронов ВСУ
Хинштейн: 24 дома повреждены в Курске после атаки украинских БПЛА
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В результате атаки украинских беспилотников на Курск пострадали 24 многоквартирных дома, причем три из них получили значительные повреждения. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн, в своем телеграм-канале.
Хинштейн также отметил, что специалисты работают на месте происшествия и планируют оценить перспективы восстановления жилых зданий до конца дня.
По информации, предоставленной исполняющим обязанности главы города Сергеем Котляровым более 20 автомобилей также получили повреждения в результате инцидента.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами.