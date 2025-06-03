В Сети появились кадры после сражения у Теткино в Курской области с телами солдат ВСУ
Опубликовано видео с телами солдат ВСУ после боя у Теткино в Курской области
Фото: [flickr.com]
В Сети появилось видео, снятое после столкновения вблизи поселка Теткино, расположенного в Курской области. Данный материал опубликовали в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На видеозаписи можно увидеть тела как минимум двух военнослужащих украинской армии. Их принадлежность к ВСУ подтверждается, в том числе, синей лентой. О свежести записи свидетельствует большое количество зелени вокруг.
Точное время, когда произошла «бойня у Теткино», как это событие окрестили в канале, не называется. Известно, что подразделения украинских войск регулярно предпринимают попытки пересечь российскую границу в этом районе и вернуть контроль над территорией после того, как были вытеснены оттуда в начале весны 2025 года.
Ранее стало известно, как начиненные дронами ВСУ фуры проникли в Россию.