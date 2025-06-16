В Курской области доярка получила тяжелое ранение после удара дрона ВСУ

Жительница Курской области была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как отправилась в поле доить корову, но попала под атаку беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Александр Хинштейн, врио губернатора этого региона.

Нападение на мирную жительницу украинского беспилотника произошло рядом с селом Гончаровка, которое находится в Суджанском районе.

«Местная жительница доила корову. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения правой ноги», — указал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в Курскую областную больницу. Теперь медики делают все возможное, чтобы спасти раненой жизнь. Глава региона призвал всех людей не возвращаться в приграничные районы, поскольку в них все еще опасно находиться.

Ранее Хинштейн сообщил о трех пострадавших детях, которые получили ранения во время атаки дронов ВСУ. Это произошло в поселке Марьино Рыльского района вечером 10 июня. Травмы и ранения получили 13-летний подросток, 9-летний мальчик и 7-летняя девочка.