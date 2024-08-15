Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения

В Курской области могут ввести дистанционный режим обучения с 1 сентября. Такой вариант власти региона намерены обсудить с оперативным штабом, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио заместителя губернатора области Виктор Карамышев.

По его словам, ракетные опасности в регионе звучат около 15 раз в день.

Утром 6 августа боевики ВСУ незаконно пересекли границу РФ с целью захвата Курской области. Украинские военные прикрывались массированным обстрелом Суджанского района.

Как ранее сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция в Курской области завершится разгромом сил ВСУ и выходом на государственную границу России.

По информации Министерства обороны РФ, за все время боевых действий у курского приграничья ВСУ потеряли более двух тысяч военных и 37 единиц танков.

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями. С юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей. Она также сообщила, что в московских больницах проходят лечение четверо детей из Курской области.